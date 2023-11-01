أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، مقتل الفنانة إيناس السقا وابنتيها، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أن «الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة استشهدن جراء القصف المستمر على قطاع غزة».

وأضافت: «سبق أن شاركت إيناس السقا في العديد من ورش العمل في مجال الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية».

وتعد الفنانة إيناس السقا، من رائدات المسرح في غزة، وسبق أن شاركت في عدة مسرحيات بارزة، منها «في شيء عم بيصير»، و«الدب»، كما قدمت أيضاً أعمالًا مخصصة للأطفال، وشاركت في ورش عمل مع مسرح «عشتار» بالقدس، والأكاديمية السويدية.