فيما تتواصل المواجهات بين طرفي الحرب في السودان، على الرغم من استئناف المفاوضات في جدة، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان التأكيد على أنه لا حل في السودان سوى الحسم العسكري إذا رفضت قوات الدعم السريع السلام.وأكد البرهان في كلمة وجهها لضباط وجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، أمس (الثلاثاء)، استمرار القوات المسلحة في «معركة الكرامة» حتى دحر تمرد قوات الدعم السريع، بحسب بيان صادر عن الجيش السوداني.ولفت إلى أن القوات المسلحة ذهبت إلى مفاوضات جدة وفق ما اتفق عليه سابقاً بخروج قوات الدعم السريع من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والشوارع.وشدد قائد الجيش السوداني على أنه إذا رفضت قوات الدعم السريع السلام والمضي في الحلول السلمية، فلا حل سوى الحسم العسكري.وتأتي تصريحات البرهان بعد نحو أسبوع من إعلان استئناف المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان، وسط ترحيب سعودي وأمريكي.وأعلن الجيش السوداني، (الأربعاء) الماضي، أنه قبل دعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات مع الدعم السريع الرامية لوضع حد للصراع الذي اندلع في أبريل الماضي، وأعلنت قوات الدعم السريع أيضاً وصول وفد يمثلها إلى جدة للمشاركة في المفاوضات.