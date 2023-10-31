أعلن مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك كريغ مخيبر اليوم (الثلاثاء) استقالته من منصبه؛ احتجاجاً على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تحمل المنظمة مسؤولياتها.وقال مخيبر «إننا نشهد -مرة أخرى- إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي»، مضيفاً «المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية».وشدد في رسالة الاستقالة قائلاً «بالأمس، على بعد بنايات قليلة من هنا، تم ملء محطة غراند سنترال في نيويورك بالكامل من قبل الآلاف من اليهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقفوا تضامناً مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بوضع حد للطغيان الإسرائيلي»، مبيناً أنهم تجردوا في لحظة من الدعاية الإسرائيلية. وعلى هذا النحو، فإن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن جرائمها.وأضاف «عندما يسعون إلى إسكاتنا بتشويه السمعة والافتراءات، علينا أن نرفع صوتنا، لا أن نخفضه. أنا على ثقة من أنك ستوافقني الرأي، أيها المفوض السامي، على أن هذا هو ما يعنيه قول الحقيقة للسلطة»، مستعرضاً 10 نقاط قال إنها أساسية لوقف جرائم إسرائيل.غير أن المفوضية في ردها على الاستقالة قالت إنها تعبر عن آرائه الشخصية، مبينة أن مخيبر أبلغها في مارس الماضي عن تقاعده الوشيك والآراء الواردة في الرسالة التي تم نشرها اليوم هي الآراء الشخصية للموظف الذي سيسري تقاعده غداً.وقالت المنظمة إن «موقف المكتب بشأن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ينعكس في تقاريرنا وبياناتنا العامة».