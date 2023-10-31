أعلن المتحدث باسم «البنتاغون» باتريك رايدر اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي أن الهدف التخلص من الذخائر المتفجرة.وقال رايدر «أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة القارية»، مضيفاً: القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط ستساعد القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة في التخلص من الذخائر المتفجرة، والحفاظ على الاتصالات، وستوفر أيضاً أنواعاً أخرى من الدعم.وأشار إلى أن الجنود لن يشاركوا في العمليات القتالية في إسرائيل.جاء ذلك في الوقت الذي تتحدث وسائل إعلام أمريكية أن قيادة بلادها وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل.ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد فورد» مع مجموعة هجومية في وقت سابق إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لكن «البيت الأبيض» يؤكد أن انتشار قواته في المنطقة هدفه ردع أطراف ثالثة تسعى لتوسيع التصعيد في إسرائيل.