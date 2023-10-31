قتل وأصيب ما لا يقل عن 400 شخص في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء)، في مخيم جباليا بقطاع غزة.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة أن عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني، نظرا لاكتظاظ المنطقة بالسكان، مبيناً أن الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية، حيث لم يعد يتوفر سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات.وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى لأن المنطقة التي تعرضت للقصف مكتظة بالسكان، مبيناً أن الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر.وقال أشرف القدرة: «نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانات»، مضيفاً: الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها ولذا فإن نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم.من جهته، قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة إن التقديرات الأولية أكثر من 400 قتيل وجريح جراء القصف الإسرائيلي على جباليا، موضحاً أنه لم يتم حتى اللحظة الإحصاء بالشكل النهائي للشهداء والجرحى.ولفت إلى أن المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء غد بسبب نقص الوقود، مشيراً إلى أن الضحايا يعانون من حروق وتشوهات تجعلنا نتساءل عن الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال والتي تعتبر محرمة دولياً.وكانت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» قد ذكرت أن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت مربع التلولي وشارع الهوجا في مخيم جباليا، فيما شن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.