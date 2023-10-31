أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الثلاثاء)، بالدور السعودي لدعم الاقتصاد في بلاده، وتعزيز موقف العملة المحلية، وإفشال مخططات الحوثي لإغراق اليمن بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.وأقر العليمي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعددا من الوزراء والمسؤولين اليمنيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، عدداً من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والإستراتيجي.وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.ووضع العليمي الاجتماع الوزاري أمام الآثار المدمرة التي خلفها الإعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والأنشطة الاقتصادية والتجارية، خصوصا على الطريق الدولي مع دول الجوار.