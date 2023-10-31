رداً على تسريبات إسرائيلية بوجود مخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، حذّر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من الاقتراب من هذه الأرض، مشدداً على أن مصر مستعدة لبذل ملايين الأرواح لمنع اقتراب أحد من أي ذرة رملفي هذه المنطقة. وقال في مؤتمر صحفي من شمال سيناء، اليوم (الثلاثاء)، إن تهديد بلاده ومحاولة النيل منها عبر التاريخ أتى من هذه المنطقة. وأكد أن القاهرة لن تسمح أبداً أن يُفرض عليها أي وضع، ولن يسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.وكشف مدبولي خلال زيارة إلى سيناء برفقة وفد مصري كبير أن القيادة السياسية اتخذت قراراً استراتيجياً يتضمن تنمية سيناء بعد دحر الإرهاب، لافتاً إلى أن الحكومة قررت تنفيذ خطة شاملة واستراتيجية لتعمير سيناء وإقامة مشروعات كبيرة فيها.وأفاد رئيس الحكومة بأن هذه الخطة ستحمي سيناء من الطامعين فيها؛ ولذلك بدأت الحكومة منذ 2014 وبعد إطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء في توفير البنية التحتية والأساسية وتوطين المصريين في سيناء وربط المنطقة بمدن ومحافظات مصر وتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، وتنفيذ خطة إعادة تسكين أهالي سيناء. وذكر أن الحكومة تنفذ مشروعات تعليمية وخدمية وتوسعات لتعمير المنطقة وجذب الاستثمارات إليها وجذب السكان من المصريين للإقامة والعمل في سيناء.وتحدث عن إقامة مشروعات صحية وإنشاء مستشفيات متطورة ومراكز صحية ونقاط إسعاف حديثة لرفع مستوى الخدمة الطبية وإنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية ومد الطرق والجسور والأنفاق.من جهته، جدد قائد الجيش الثاني الميداني المصري، التأكيد على أن القوات المسلحة تحافظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهمات توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الشمالي الشرقي.فيما أفصحت مصادر مصرية أن القاهرة تخطط لتوطين 3 ملايين مصري في سيناء.ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تستعد لإنشاء خطوط سكك حديدية وطرق وكباري ومطارات لربط سيناء بربوع ومحافظات مصر كافة.