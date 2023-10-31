أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلباً رسمياً من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة المملكة -التي ترأس الدورة الحالية (الـ32)-، في الرياض يوم 11 نوفمبر القادم - بحسب موقع الشرق بلومبيرغ-.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت أمس (الإثنين) طلباً رسمياً من فلسطين والسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.