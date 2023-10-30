وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم (الإثنين) القوات المسلحة الكويتية برفع درجة الجاهزية واليقظة والاستعداد حفاظاً على أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة الإقليمية وما يترتب عليها من تسارع الأحداث تدفعه نحو تحقيق ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب ترؤس الشيخ أحمد الفهد اجتماعاً لمجلس الدفاع العسكري بمقر الوزارة بحث خلاله الإستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العالقة بالمهمات والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي،بأن الشيخ أحمد الفهد أكد اهتمام وزارة الدفاع بالعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة السياسية التي تحرص دائماً على دعم وتشجيع أبنائها من منتسبي الجيش الكويتي وهو الأمر الذي يعكس إيمانها بأهمية تطوير قدرات وإمكانات القوات المسلحة بجميع صنوفها.وأضاف أن ذلك يأتي بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية، داعياً قيادات الجيش إلى سرعة العمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والإستراتيجيات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وحدات الجيش مهماتها وواجباتها على أكمل وجه.وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة.