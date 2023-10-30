رغم تكذيب الفصائل الفلسطينية لروايته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) تحرير مجندة كانت ضمن الرهائن في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر.وقال الجيش في بيان "تم الليلة الماضية إطلاق سراح المجندة أوري مغيديش خلال العملية البرية التي نفذها الجيش في القطاع"، متوعداً بمواصلة العمل لإطلاق بقية الأسرى.وذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن تحرير المجندة جرى اليوم، وأنه تم فحص المجندة طبيا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها، ولم يكشف البيان عن كيفية إطلاق سراحها.بالمقابل، نفت الفصائل الفلسطينية تلك الأنباء معتبرة أن هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه قبل ساعات والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني.وأشار قيادي في الفصائل الفلسطينية إلى أن هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.