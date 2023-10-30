اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (الإثنين) جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهديد المستشفيات والمرضى عند اقتحامه المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.وقالت الكيلة إن الاحتلال يطلق النار على المشافي وحولها عند اقتحامه للمدن، وهو ما يشكل تهديدا لحياة المرضى بداخلها وينشر الرعب بينهم.وكان مدير مستشفى جنين الحكومي قد ذكر أن الاحتلال أعاق عمل الكوادر الطبية خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، مبيناً أن جيش الاحتلال حاصر محيط المستشفى مما منع وصول مركبات الإسعاف، وهو ما أعاق عمل الطواقم.وأشار إلى أن حالة من الرعب سادت بين المرضى خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية توترا متصاعدا ومواجهات ميدانية بشكل يومي بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان الذين يتصدون للتوغلات الإسرائيلية في مدن الضفة.في غضون ذلك، كشف نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 85 مدنيا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية، مبيناً أن قوات الاحتلال تواصل شن حملات اعتقال في الضفة منذ بدء «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر.وأشار النادي إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى نحو 1680 مدنياً فلسطينياً، موضحاً أن من بين المعتقلين أعضاء في مجلس النواب الفلسطيني، ونائب رئيس الوزراء السابق ناصر الدين الشاعر، و17 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مختلفة.وأشار النادي إلى وجود ما يزيد على 6600 معتقل منهم 180 طفلا و60 امرأة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.