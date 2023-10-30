انتقدت أسيرات إسرائيليات اليوم (الاثنين) رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وظهرت 3 أسيرات إسرائيليات في مقطع مصور يجلسن على كراسيّ بلاستيكية، وخلفهن بلاط أبيض اللون، فيما وجهت واحدة منهن خطاباً غاضباً لنتنياهو، مطالبة بإنجاح الصفقة وإطلاقهن وأسرى الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال.وصرخت الأسيرة مخاطبة نتنياهو: «نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش، ولم يصل أحد إلينا ولم يسمع أحد عنا»، متهمة إسرائيل بعدم حمايتهن رغم أنهن يدفعن الضرائب.وأضافت: «نعلم أنه كان هناك مطلب لوقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقنا جميعاً، كنتَ ملزماً بإطلاق سراحنا جميعاً، وبدلاً من ذلك نحن نعاني من عجزك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي»، مشددة بالقول: «أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا جميعاً؟ أنت تريد أن تقتلنا جميعاً».وختمت حديثها: «حرِّرنا الآن، حررْ الأسرى الفلسطينيين، اسمح لنا بالعودة إلى عائلاتنا الآن»، وصرخت في آخر الفيديو «حرِّرنا، حرِّرنا، الآن الآن الآن».بالمقابل، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقطع المصور بالقول إن نشر التسجيل دعاية نفسية قاسية من حركة حماس.وأوضح نتنياهو أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة جميع المختطفين والمفقودين.