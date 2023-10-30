في تطور لافت، أعلن البيت الأبيض أنه يؤيد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة «سي إن إن» اليوم (الإثنين): «إننا نفكر جدياً في مقترح هدنة إنسانية».ولم يستبعد كيربي أن تدعم واشنطن مشروع قرار أممي أمام مجلس الأمن الدولي بدعم هدنة إنسانية في قطاع غزة.من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وآخرين في محاولة للتوصل إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.ونقلت وكالة «رويترز» من مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي قوله: «نحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي تصل لسكان غزة».ويستعد مجلس الأمن لاجتماع طارئ آخر بشأن غزة اليوم. وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن جلسة مجلس الأمن ستُجرى بطلب من الإمارات، التي تطالب باستماع المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ومسؤول من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وبحسب الشبكة، فإن الإمارات ستسعى لإصدار قرار ملزم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن من أجل توقف إنساني فوري للقتال.يذكر أن مجلس الأمن فشل بعد أن أجهضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار روسي لوقف القتال، وردت روسيا والصين بإفشال مشروع قرار أمريكي لهدنة إنسانية.