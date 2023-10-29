توعد مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم (الأحد) بالتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدم التغاضي عنه، مؤكداً أنه ستتم محاكمة المعتدين وفقاً للقانون الدولي.وقال خان خلال مؤتمر صحفي في القاهرة بعد محاولته الدخول إلى قطاع غزة اليوم: أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيحاكم وفقاً للقانون الدولي، موضحاً أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي.وأضاف «يجب على إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها على غزة»، مطالباً بضرورة العمل فوراً لوضع حد للحالة الكارثية في غزة.وأشار إلى أنه وقف على المعبر عند أبواب غزة، ولم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها، لافتاً إلى أن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب.وأبدى أمله بالدخول إلى غزة قائلاً «أريد الذهاب إلى غزة كي ألتقي بمن يعانون، ونفي بالتزامنا تجاههم»، داعياً إلى عدم عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.