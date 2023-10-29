أعلن حزب الله اللبناني اليوم (الأحد) استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مباشرة فيه، مؤكداً استهداف قوة مشاة إسرائيلية أيضاً.وقال «حزب الله» في بيان له: «استهدفنا عند الساعة 12:45 من ظهر هذا اليوم ‏(الأحد) موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيه إصابات مباشرة»، مضيفاً في بيان آخر: "استهداف قوة مشاة إسرائيلية جنوب البلاد عند الساعة 15:45 بعد متابعة ورصد دقيق".وأشار إلى أن قوة ‏مشاة إسرائيلية كانت في موقع المالكية ومحيطه، واستهدفوها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب قد طالب بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها وتهديداتها الصادرة عن مسؤولين حكوميين وعسكريين بتدمير لبنان وإعادته إلى العصر الحجري، مما قد يؤجج الصراع ويزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية تهدد السلم والأمن في جنوب لبنان والمنطقة بأجمعها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز، حيث جرى بحث التطورات في الجنوب اللبناني.بالمقابل، قالت مصادر إعلامية لبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية محيط بلدات عيترون ويارين والجبين وشيحين جنوب لبنان.