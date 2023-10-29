حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد) من خطورة التقارير التي تشير إلى طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، مؤكدة أنها مقلقة للغاية.وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة «إكس»: «تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ»، مشدداً على أنه من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر، وبموجب القانون الإنساني الدولي يجب حماية الرعاية الصحية دائما.بدوره قال مدير مستشفى القدس الدكتور بشار مراد: "تلقينا اتصالات من الاحتلال الإسرائيلي تطالبنا بإخلاء المستشفى منذ الصباح"، مبيناً أن القصف الإسرائيلي استهدف برجا سكنيا قرب المستشفى، وألحق أضرارا به.ولفت إلى أن هناك نحو 14 ألف نازح موجودين داخل مستشفى القدس، جاء ذلك في الوقت الذي حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة من نيات الاحتلال الإسرائيلي المبيّتة باستهداف مستشفى القدس، بعد تركيزه المستمر على قصف محيطه وإحداث أضرار متعددة به.من جهة أخرى، أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي، الذي يحتضن 1000 نازح، ومدرسة الروم وبها 500 نازح.