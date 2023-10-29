أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان اليوم (الأحد) أن هناك الآلاف من الفلسطينيين قتلوا خلال العمليات الإسرائيلية في غزة، مشيراً إلى تأييد بلاده لحماية المدنيين.

وأوضح سوليفان في تصريح لشبكة (سي إن إن) أن الإدارة الأمريكية تحدثت إلى الإسرائيليين عن حماية المدنيين، محملاً نتنياهو مسؤولية السيطرة على المستوطنين الذين يهاجمون العرب في الضفة الغربية ومحاسبتهم.

وأشار إلى أن بايدن سيتحدث إلى نتنياهو خلال الساعات القادمة لحثه على اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين، مبيناً أن المحادثات قائمة لكنها صعبة.

في غضون ذلك، دعت بريطانيا وفرنسا إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، بحسب ما ذكرته الحكومة البريطانية التي أكدت أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية اليوم عن قلقهما في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان «شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة، واتفقا على العمل معاً في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب»، معربين عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة، ولاسيما في الضفة الغربية.