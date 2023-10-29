سخر مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني بيرس مورغان من رسالة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة، التي طالبهم فيها بالتوجه جنوبا. وتساءل: كيف يفترض بهم سماع الرسالة مع سلبهم القدرة على التواصل؟وقال إن السكان في قطاع غزة المحاصر فقدوا الاتصال بالعالم الخارجي بعد أن أقدمت إسرائيل على قطع الإنترنت والتيار الكهربائي في محاولة لقطع تواصلهم مع العالم الخارجي منذ يوم الجمعة، بعد توسيع عدوانها، وبدء التوغل البري.ونشر الجيش الإسرائيلي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» نداء لسكان شمال قطاع غزة طالبهم فيه بالانتقال إلى جنوبي القطاع بزعم «الحفاظ على سلامتهم».وأعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية «جوال» انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعات الماضية.وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة «إكس» إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها انقطاعا كاملا بسبب غارات إسرائيل، ودشنوا وسما لهذا الغرض.بدوره، رد الملياردير الأمريكي ماسك على غزارة المطالبات بإيصال الإنترنت الفضائي «ستارلينك» إلى غزة بعد تصدر وسم «starlink for gaza» منصات التواصل الاجتماعي. وقال في تدوينة على منصة «إكس»: إن شركة «ستارلينك» ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.