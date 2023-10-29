أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، السبت، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي قائلا «هذا ليس وقتي».

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس «لقد أصبح واضحاً بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي».

ولم يعطِ بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أياً من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئاً للحاضرين.

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع، لاسيما ترمب الذي يتصدّر الاستطلاعات وأقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8% وفق موقع «فايف ثيرتي أيت» المتخصص، وآماله عملياً معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.