دحضت قناة «روسيا اليوم» المعلومات والصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية لدبابات محترقة على أنها آليات عسكرية إسرائيلية تم تدميرها خلال العدوان على غزة، مؤكدة أن تلك الصور والفيديوهات تعود لدبابات غربية دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا.وكانت مقاطع فيديو نشرت في يونيو الماضي لتلك الدبابة الألمانية، التي يبلغ سعرها نحو 7 ملايين دولار، وتعد الأكثر تحصيناً في العالم والأقوى في أرض المعارك، وفق تقارير عسكرية، تشتعل بها النيران بعد إلقاء ذخائر قديمة من طائرة عمودية بجوارها، كما اندفعت النيران من مؤخرة الدبابة إلى مسافة ما لا يقل عن 10 أمتار، ولم ينج إلا فرد واحد من طاقمها.وتقول مجلة «ناشيونال إنترست» العسكرية إن الدبابة الإسرائيلية تعد دبابة القتال الرئيسية للجيش الإسرائيلي، حيث سعت تل أبيب خلال السنوات الماضية لتصبح ميركافا واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم.وأثار احتراق الدبابة الإسرائيلية ميركافا، الملقبة بـ«المركبة الحربية»، من قبل مقاتلي حركة حماس، خلال عملية «طوفان الأقصى»، تساؤلات عن مدى قوة الدبابة التي تعتبرها إسرائيل الأقوى في العالم وفخر صناعاتها الحربية.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 17 يونيو الماضي تدمير دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع، و5 عربات مدرعة «برادلي» أمريكية الصنع، في أثناء صدها هجمات أوكرانية، بينما منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أوسمة لجنود شاركوا في تدمير الآليات الغربية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصور في الأيام الأخيرة تُظهر تنفيذ القوات الروسية عدداً من الضربات الجوية على عربات مدرَّعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية، من طراز «كاموف كا-50»، وطائرات مُسيَّرة.