حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من توسعة دائرة الصراع في غزة، مؤكداً أن حادثتي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة وسيكون قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.وفي أول رد فعل على إسقاط طائرتين مسيرتين في طابا ونويبع بشبه جزيرة سيناء (الخميس)، أكد السيسي خلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم (السبت)، أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس وجيشها قادر على أن يحميها تماماً. وقال إن مصر حريصة على أن تلعب دوراً إيجابياً في القضية الفلسطينية، وفي إطار فهم أن الاستقرار مهم للمنطقة وللدولة، معلناً ترحيبه بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بقطاع غزة. ولفت إلى أن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر، مضيفاً أنها حريصة على بناء نفسها.وكان المتحدث العسكري المصري كشف تفاصيل استهداف أراضٍ مصرية لحادثتي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا.وأكد أن نتائج التحقيقات وتحليل وجمع المعلومات كشفت أن طائرتين موجهتين دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، إذ تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.وقال المتحدث العسكري إن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي تقومان بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.