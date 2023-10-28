استدعى القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترمب في قضية احتيال مدنية ضده في نيويورك، إيفانكا ابنة الرئيس السابق (الجمعة) للإدلاء بشهادتها في القضية. وكان اسم إيفانكا ترمب البالغة 41 عاما، قد ورد متهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترمب وأولاده، لكن تم إسقاط التهم عنها لاحقاً.

وتتهم الدعوى ترمب مع نجليه دون جونيور وإريك، بتضخيم قيمة العقارات التابعة لمنظمة ترمب على مدى سنوات؛ للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

ورفض القاضي آرثر إنغورون محاولة محامي ترمب إلغاء أمر استدعاء إيفانكا، الذي أصدرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لكنه أمهلها حتى الأول من نوفمبر لاستئناف القرار.

وتخلّت إيفانكا عن وظائفها في «منظمة ترمب»، في يناير 2017، عندما أصبح والدها رئيساً، وتولت مع زوجها جاريد كوشنر مناصب في إدارته.

ومن المتوقع أن يدلي ترمب، البالغ 77 عاماً، وأبناؤه بشهاداتهم في مرحلة ما خلال المحاكمة التي تعقد في مانهاتن.

وندد ترمب بالمحاكمة ووصفها بأنها حملة مطاردة ديموقراطية تهدف إلى عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، خصوصاً أنه الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.