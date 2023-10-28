حذر المسؤولون السعوديون بشدة، الولايات المتحدة من أن التوغل البري الإسرائيلي في غزة قد يكون كارثياً على الشرق الأوسط.

ووفقاً لما نشرته «نيويورك تايمز»، نصح مسؤولون سعوديون كبار، المسؤولين الأمريكيين في محادثات متعددة.

وجاءت هذه التبادلات في الوقت الذي امتدت فيه التوترات إلى الخارج من قطاع غزة. وأصبحت الأساسيات مثل الماء والوقود نادرة بشكل متزايد مع قيام إسرائيل بقصف القطاع ومحاصرته.

وقال أحد مسؤولي إدارة بايدن من الواضح أن السعوديين لا يريدون غزواً إسرائيلياً لغزة. كما نقل المسؤولون السعوديون التحذيرات بشأن الحرب البرية إلى المشرعين الأمريكيين.

وكان السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت وعضو لجنة القوات المسلحة، قال لصحيفة «نيويورك تايمز»: كانت القيادة السعودية تأمل في إمكانية تجنب العملية البرية لأسباب تتعلق بالاستقرار وكذلك الخسائر في الأرواح، وحذر المسؤولون السعوديون من أنها ستكون ضارة للغاية.