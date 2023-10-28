كشف المتحدث العسكري المصري، (الجمعة)، تفاصيل ونتائج التحقيقات التي جرت بعد سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار في طابا.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان: «في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثتي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا. وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات عن أن طائرتين موجهتين دون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال»، تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا».

وتابع: «جارٍ قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة».

وكان الجيش المصري أعلن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأسفرت الحادثة عن إصابات طفيفة لـ6 أفراد، وخروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن «الحادثة قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية».

وبعد ساعات من الحادثة الأولى، أفادت مصادر أمنية مصرية، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.

وقالت المصادر إن المقذوف سقط على أرض صحراء، ما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية، ويجري حاليا البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف.