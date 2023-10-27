أدان وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري الدكتور أيمن محسب تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدا أن إسرائيل مصرة على استكمال مخططها الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال «محسب» في تصريحات له مساء اليوم (الجمعة) إن قطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع بالتزامن مع بدء الاجتياح البرى الهدف منه عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي غريب، مبيناً أن ما يحدث سيظل عاراً يلاحق الجميع دون استثناء، خصوصا أن ما تقوم به إسرائيل لا يعد دفاعا عن النفس كما تروج عالميا، وإنما حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوبا باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا.

وأضاف عضو مجلس النواب: إن إسرائيل أكدت أنها قادرة على التلاعب بالمجتمع الدولي، ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن هدنة إنسانية مقابل الإفراج عن الأسرى، تقوم إسرائيل بتصعيد غير مسبوق ستنتج عنه جرائم إنسانية لن يكون عبورها أو تخطيها أمرا سهلا على جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتخلى عن معاييره المزدوجة وأن يعلي القيم الإنسانية التي عاش المجتمع الدولي عقودا لإنشائها والدفاع عنها.

وأكد النائب أيمن محسب أن ما يحدث سيساهم في توسيع دائرة العنف في المنطقة، الذي سيمتد أيضا إلى باقي العالم، مؤكدا أن هذه الجرائم ستؤثر سلبا على الأمن والسلم العالميين، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية لن تتهاون في حماية حدود البلاد، وأمنها القومي.