أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم (الجمعة) بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف المتحدث العسكري في البيان الصادر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» أن الحادثة أسفرت عن إصابات طفيفة لـ 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، وأن الحادثة قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

وكان أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وكانت مصادر مطلعة أفادت بأنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.