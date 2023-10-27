للجمعة الثانية على التوالي، خرجت المظاهرات في دول عربية وعالمية للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يتعرض لعدوان أودى بحياة الآلاف من القتلى والجرحى وخلّف دماراً هائلاً بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.واحتشد المتظاهرون، اليوم (الجمعة)، في مدن عدة بالأردن بينها العاصمة عمّان وإربد والعقبة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ورفضاً لجرائم الاحتلال.وفي الضفة الغربية المحتلة، خرجت مظاهرات في رام الله وطولكرم ونابلس، تندد بالعدوان الإسرائيلي. وشهدت مناطق عدة في لبنان، منها طرابلس ومخيم عين الحلوة وغيرهما، مظاهرات تضامناً مع غزة، تندد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.كما تجمع مئات المتظاهرين بمحافظة مأرب اليمنية بعد صلاة الجمعة في مظاهرات لدعم فلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي وارتكابه المجازر بحق المدنيين في القطاع.وتظاهر محتجون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة سورابايا الإندونيسية، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف وحصار خانق.وفي نيودلهي، اعتقلت قوات الأمن ظهر اليوم عدداً من المشاركين في مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي في منطقة جانتر مانتر بالعاصمة، ونشرت منصات جانباً من تلك المظاهرة. ونظم ناشطون وقفة تضامنية لمناصرة غزة في لندن، ونددوا بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وطالبوا بوقف الحرب.