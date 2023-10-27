وسّعت الولايات المتحدة، جهودها لقطع التمويل عن حماس، معلنة جولة ثانية من العقوبات ضد الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالحركة.وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأن الإجراءات استهدفت أصولاً إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصاً يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات. وأضافت أن العقوبات الجديدة تسلط الضوء على دور إيران في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعملياتي للحركة.ومن بين الأشخاص المستهدفين، ممثل حماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري، وخالد القدومي، الذي وصف بأنه حلقة الوصل بين حماس وطهران، وعلي مرشد شيرازي ومصطفى محمد خاني المسؤولان في فيلق القدس والمتهمان بتدريب ومساعدة مقاتلي حماس، بحسب ما أوردت «وكالة أسوشيتد برس».ويأتي إعلان هذه العقوبات في الوقت الذي سافر فيه نائب وزير الخزانة والي أدييمو إلى لندن لحشد الدعم من بريطانيا لحملة تقليص التمويل لحركة حماس، التي يعتبرها كلا البلدين منظمة إرهابية.وقال أدييمو: إن إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي.