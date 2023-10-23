ضرب إعصار «تيج» اليوم (الإثنين) محافظتي المهرة وسقطرى شرق اليمن وأدى إلى أضرار مادية كبيرة في المنازل والبنية التحتية. ووفقاً لمصادر محلية في المهرة فإن المحافظتين شهدتا أمطارا غزيرة ورياحا شديدة تسببت في تهدم بعض المنازل القديمة وحدوث أضرار بشبكة الكهرباء.وأفاد شهود عيان بأن الإعصار تسبب في تجريف الأراضي الزراعية وتضرر عدد من الممتلكات الخاصة والعامة وانقطاع الطرق وشبكة الاتصالات، مبينين أن مديرية حصوين الأكثر تضررا في المهرة من الإعصار.ودعت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة المواطنين في المناطق الواقعة بين حصوين ونشطون، ومونغ، والقريبة من ساحل ضبوت، وحافة السادة ومنطقة شحوح، وأطراف حافة كلشات بالغيضة، إلى التوجه مؤقتا إلى مراكز الإيواء القريبة والمحددة من قبل اللجنة مع أخذ الحيطة اللازمة.وكانت محافظة سقطرى قد شهدت أمس أمطارا غزيرة ورياحا شديدة تسببت في غرق سفينتين سعة 50 طنا في ميناء المحافظة، مبينة أن إحدى السفينتين كانت تحمل مادة الغاز المنزلي، والأخرى محملة بالأسماك، ووصلتا من محافظة المهرة قبل ساعات من غرقهما.في غضون ذلك، أصدر مدير مكتب وزارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت اليوم تعميماً قضى بتعليق الدراسة في جميع مدارس وثانويات ومجمعات المديريات الساحلية ابتداء من يوم غد (الثلاثاء) حتى نهاية الأسبوع الحالي والتي يتوقع أن يصل الإعصار إليها غداً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر المناخية ومستجدات الإعصار.وتوقع مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت أن تتأثر مديريات الريدة وقصيعر، والديس الشرقية، والشحر، ومدن المكلا، وغيل باوزير، وبروم ميفع بالإعصار «تيج» الذي ضرب محافظتي سقطرى والمهرة.كما نشرت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة أرقاما للتواصل والإبلاغ عن أي حوادث بالمحافظة، مشيرة إلى تقديم معونات إغاثية من قبل السلطة المحلية لمراكز الإيواء التابعة لها.إلى ذلك أشار مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت إلى «تراجع تصنيف الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية»، لافتاً إلى أنه من «المتوقع خلال 6 ساعات قادمة عبور مركز عين الإعصار المنطقة الواقعة ما بين حصوين وسيحوت بمحافظة المهرة».