وسط استعدادات لدخول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أخلت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي. وأفاد شهود عيان، اليوم (الإثنين)، بأن السلطات أخلت الجانب المصري من المعبر من المدنيين وأزالت الخيام التي يقيم فيها متطوعون يساعدون في العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حفاظاً على سلامتهم.وأكد مصدر أمني مسؤول إخلاء المنطقة الواقعة أمام المعبر من المدنيين خشية تعرضهم للإصابة بشظايا ناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل على الجانب الفلسطيني من مدينة رفح، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء العالم العربي.ودخلت دفعة جديدة من المساعدات إلى القطاع، ضمت نحو 20 شاحنة، وتحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية، إضافة إلى المياه.وكانت 20 شاحنة أخرى تحمل مواد إغاثية طبية وغذائية دخلت غزة عبر رفح (السبت)، تلتها 14 شاحنة (الأحد) والدفعة الثالثة اليوم. وأكد مسؤول في منظمة الهلال الأحمر المصري أنه «تم خلال اليومين الماضيين إدخال 34 شاحنة إنسانية على دفعتين عبر المعبر».لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تلك الإمدادات لن تتمكن من تلبية سوى جزء ضئيل جداً من الاحتياجات الصحية والإنسانية المتصاعدة مع استمرار الأعمال القتالية في غزة. ودعت إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون انقطاع.وتعرض معبر رفح يوم أمس لقصف إسرائيلي أصاب مركز مراقبة، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار، فأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، معرباً عن أسفه على الحادثة. في حين، أفاد المتحدث العسكري المصري بأن أحد أبراج المراقبة الحدودية أصيب بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية، ما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.