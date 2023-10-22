أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأحد) أن الجيش مستعد لبدء العملية البرية في قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وراء التأجيل لاعتبارات سياسية.وجاء إعلان هيئة البث الإسرائيلية بعد ساعات من تأكيدات نشرتها وكالة «بلومبيرغ» باتخاذ إسرائيل قراراً لدعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق الأسرى، ما قد يؤخر العملية البرية بغزة.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إسرائيل تبحث في مخاطر العملية البرية في غزة، مشيراً إلى أن الجيش يوسع نطاق هجماته على القطاع استعداداً للتدخل البري.وأكد هاغاري مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في غزة، موضحاً أن «حزب الله» في خط المواجهة معهم، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب أي مجموعة تابعة لـ«حزب الله» تشن هجمات ضد إسرائيل.وشدد على استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب في الشمال، لافتاً إلى إخلاء مناطق على حدود لبنان، وأوضح أن الجيش يعد الجبهة الداخلية لحرب في الشمال.