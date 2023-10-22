أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيــد غريب عبدالحافظ غريب اليوم (الأحد) وقوع إصابات في صفوف عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.وقال المتحدث باسم الجيش المصري: «خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم (الأحد) الموافق 22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ»، مضيفاً: نتجت عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه عن الحادثة غير المتعمدة فور وقوعها،وأشار إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة. جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت وسائل إعلام مصرية أن جنديين أصيبا في القصف الإسرائيلي وتم نقلهما للمستشفى.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في تدوينة على حسابه في «إكس» إن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم، مبيناً أن الحادثة قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيلها، مبدياً أسفه عن الحادثة.