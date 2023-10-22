أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم (الأحد) إفشال مخطط إسرائيلي للتسلل إلى شرق خان يونس بقطاع غزة، مؤكدة إيقاع القوات الصهيونية في كمين محكم وتدمير الآليات والجرافات التي تجاوزت السياج لعدة أمتار.وقالت الكتائب: أوقعنا قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار، مضيفة: التحم مقاتلونا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا العدو على الانسحاب.واشارت إلى أن جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خان يونس غادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشياً على الأقدام.وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف بتعرض قواته شرق خان يونس في قطاع غزة لإطلاق نار، مشيراً إلى أنه رد على استهداف القوة المهاجمة وقصفت إحدى دباباته مصدر إطلاق النار في قاعدة كيسوفيم قرب غزة.وأشار إلى وقوع 4 إصابات في صفوف جنوده أحدهم حالته حرجة. وبحسب شهود عيان فإن الاشتباكات في كيسوفيم قرب غزة استمرت لأكثر من ساعتين.