وسط تحذيرات من كارثة بيئية ستشهدها المحافظات الشرقية لليمن، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الأحد) إلى محافظة المهرة لمتابعة التداعيات المحتملة للإعصار «تيج».وأفادت مصادر في الرئاسة اليمنية لـ«عكاظ» أن العليمي توجه إلى المهرة للإشراف على الاستعدادات لمواجهة إعصار «تيج»، موضحة أن رئيس مجلس القيادة سيعقد اجتماعاً بقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة للاطلاع على الاستعدادات والتدابير التي تم اتخاذها للحد من آثار الإعصار ومواجهة الأضرار المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات.ووصل الإعصار اليوم إلى محافظة سقطرى التي شهدت أمطارا غزيرة ورياحا قوية. جاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مركز الإنذار المبكر، مطالباً محافظتي المهرة وسقطرى ومناطق شرق محافظة حضرموت بأخذ الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تأثيراتها اليوم على محافظة سقطرى ومصحوبة بهطول للأمطار الغزيرة، ورياح شديدة السرعة على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية.ودعا المركز المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية، وتجنب مرور المركبات في مجاريها وفروعها الممتدة إلى مداخل المدن والقرى، والتريث في السفر بين المناطق والمديريات المعرضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإعصار.وقال مركز الإنذار المبكر: آخر بيانات التنبؤات العددية الصادرة عن المركز وتحاليل خرائط الطقس تشير إلى استمرارية تحرك الإعصار المداري الذي يصنف من الدرجة (الثالثة) في المدخل الشرقي لخليج عدن بهبات رياح مركزية تتراوح بين (100 - 110) عقد تبعد عن أقرب نقطة من سواحل محافظات بلادنا الشرقية (390) كيلومترا، وعن جزيرة سقطرى (50) كيلومترا، تتحرك في اتجاه مباشر نحو محافظة المهرة خلال (48) ساعة القادمة.وكانت السلطة المحلية في المهرة أقرت تعليق الدراسة ليومي الأحد والإثنين في جميع المدارس الحكومية وجامعة المهرة الحكومية وجميع كلياتها، مطالبة المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وإخلاء المنازل القديمة والمعرضة لخطر التهدم، وكذا الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، كما نبهت الصيادين بعدم ارتياد البحر ونقل قواربهم ومعداتهم بعيداً عن الشاطئ، حيث يتوقع أن يشهد البحر هيجاناً واضطراباً وارتفاع أمواجه خلال العاصفة.