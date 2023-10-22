اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة اليوم (الأحد)، وسط تشديد قوات الأمن الإسرائيلية الإجراءات الأمنية على أبواب المسجد ومنعها المصلين من الدخول، تزامناً مع اعتداءات إسرائيلية في الضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية في ساحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية. وذكرت أن القوات الإسرائيلية لم تسمح إلا لكبار السن بالدخول إلى المسجد للصلاة، ومنعت طلبة مدارس الأقصى من الوصول إليه من خلال تفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيوداً مشددة (الجمعة) على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، إذ لم يتمكن من أداة الصلاة في باحاته إلا 5 آلاف فلسطيني، في حين يصلي الجمعة عادة ما يزيد على 50 ألف شخص.يذكر أن المواجهات في الضفة المحتلة رفعت عدد القتلى إلى 90 فلسطينيا بعد قتل 5 أشخاص في جنين وطوباس إثر اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وقصف إسرائيل مسجد الأنصار في جنين.فيما اعتقلت إسرائيل 65 فلسطينيا في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الاعتقالات إلى 1130 معتقلاً في أعقاب عملية طوفان الأقصى. وتركزت أغلب عمليات الاعتقال في رام الله والخليل والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على جنين ونابلس وطولكرم وسلفيت، بحسب هيئات حكومية.