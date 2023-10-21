رغم موقف قادة حكوماتهم المؤيد لإسرائيل، طالب متظاهرون في بريطانيا وأمريكا ودول غربية أخرى اليوم (السبت) بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الشرطة البريطانية أن 100 ألف متظاهر تجمعوا وسط لندن في مسيرة مؤيدة لفلسطين، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «الحرية لفلسطين» و«أوقفوا قصف غزة»، كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل بقوة، رغم التحذيرات التي أطلقتها الشرطة من أن يبدي أي شخص دعمه لحركة حماس، مهددة باعتقاله واعتبار ما قام به عملاً يصنف باعتباره جريمة كراهية.وشهدت برشلونة وعدد من المدن الإسبانية ومدينة سيدني الإسترالية مسيرات داعمة لسكان قطاع غزة، ومنددة بالحرب الإسرائيلية على القطاع.ورفع المتظاهرون في مدينة دوسلدورف (غرب ألمانيا) لافتات كتب على إحداها عبارة «من أجل السلام والعدالة وكرامة الإنسان في فلسطين»، إضافة إلى «ضد الحرب والعنف والعدوان في غزة»، ولوّح المشاركون بعلم فلسطين.وفي أوكلاند (أكبر مدن نيوزيلندا سكاناً) جاب متظاهرون شوارع المدينة. كما احتج آلاف المتظاهرين أمام الكونغرس قبل تحركهم إلى البيت الأبيض رافعين شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وبوقف فوري لإطلاق النار، مشددين في مطالبتهم للرئيس جو بايدن بإرسال المساعدات الإنسانية لفلسطين بدل البوارج الحربية.وتظاهر ناشطون يابانيون قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالب المتظاهرون الحكومة اليابانية بإعلان موقف حازم تجاه انتهاك إسرائيل جميع حقوق الإنسان والقوانين الدولية.