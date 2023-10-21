كشف مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة اليوم (السبت) أنهم يتفاوضون لإرسال قافلة من 20 إلى 30 شاحنة مساعدات لغزة غداً (الأحد). جاء ذلك في الوقت الذي طالبت وكالات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.وأكدت الوكالات في بيان مشترك ضرورة وصول المساعدات دون قيد لجميع أنحاء غزة، موضحة أن المساعدات التي دخلت غزة اليوم مجرد بداية صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية.وقالت الوكالات إن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، معربين عن مخاوفهم من ازدياد الوفيات في غزة بشكل كبير جراء تفشي الأمراض ونقص الرعاية الصحية.وأضافت: المرافق الصحية في غزة تعمل بقليل من الوقود تم تأمينه محلياً، ومن المتوقع نفاده خلال يومين، مبينة أن مستشفيات غزة مكتظة بالضحايا وأن المدنيين يواجهون تحديات في الحصول على الضروريات الغذائية.ولفت البيان إلى أن غزة باتت في وضع إنساني كارثي، ويجب على العالم أن يفعل المزيد.ودخلت أول قافلة مساعدات لقطاع غزة اليوم تضمنت 20 شاحنة تحمل أغذية ومستلزمات طبية وبعض المعدات التي يحتاجها سكان القطاع الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي عنيف منذ أكثر من أسبوعين.من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: نحتاج إلى تدفق غير مقيد للمساعدات الطبية والوقود للمستشفيات، مضيفاً: ساعات تفصلنا عن توقف الخدمات الصحية في المستشفيات الكبرى كافة.