أعلنت حركة حماس اليوم (السبت) مقتل قياديين أحدهما عضو مكتبها السياسي في غزة أسامة المزيني (أبو همام) بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والآخر القائد العسكري في كتائب القسام طلال الهندي في غارة استهدفت منزله وعائلته وسط القطاع.ويعد المزيني هو العضو الرابع لمكتبها السياسي الذي يقتل في هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 15 يوما على غزة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.وكان عضوا المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة قد قتلا في غارة إسرائيلية على غزة في العاشر من الشهر الجاري، كما قتل العضو في المكتب السياسي لحماس جميلة الشنطي في غارة إسرائيلية مماثلة على منزلها في غزة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 4385 فلسطينيا بينهم 1756 طفلا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحا.