كشفت القناة 14 الإسرائيلية اليوم (السبت) اجتماعا لمجلس الحرب الإسرائيلي في مقر قيادة اللواء الجنوبي بالجيش، التي تضم فرقة غزة العسكرية. جاء ذلك بعد تأكيدات عن وجود تردد داخل قادة الحرب في إسرائيل لإطلاق الهجوم البري.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قادة في جيش الاحتلال أن الانتظار على تخوم غزة يشكل خطرا على القوات، فيما زعم قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار إن قواته وجهت ضربة قوية لحركة حماس في قطاع غزة بآلاف القنابل والضربات الجوية الدقيقة، موضحاً أن سلاح الجو سيوفر مظلة للقوات البرية التي تقول تل أبيب إنها ستدخل غزة.بالمقابل، قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن ما حدث في 7 أكتوبر سيكون «بسيطاً» إذا قررت إسرائيل التوغل براً في غزة، موضحاً أن أطرافاً دولية عدة تحدثت مع حماس بشأن الأسرى الأجانب.وقال حمدان: «عندما ينتهي العدوان الإسرائيلي على غزة سنتحدث عن مصير أسرى الجيش الإسرائيلي»، مضيفاً: «عندما تتهيأ الظروف الملائمة، سندرس موضوع الإفراج عن الأسرى من المدنيين».