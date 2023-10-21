كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت اليوم (السبت) سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وأفادت بأن استهداف مواقع حزب الله جاء ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية إلى إسرائيل.فيما أكد نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم أنهم سيقاتلون في الجنوب من أجل لبنان وفلسطين. وقال: «كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي أن يكون تدخل الحزب أكبر، فسنفعل ذلك»، مضيفاً: «سنكون حاضرين مع المقاومة في الميدان إذا تطلب الأمر لمنع انتصار إسرائيل».من جهته، اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في تصريحات صحفية أن كثيرا مما يحدث على حدود بلاده مرتبط بما يحدث في قطاع غزة، معرباً عن خشيته من اتساع رقعة الحرب، ولفت إلى أن حجتهم ستكون أقوى مع حزب الله وغيره من المنظمات للقبول بوقف إطلاق النار.وأضاف: «نحن دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها، وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك أيضا»، لافتا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين دائما يهددون بتدمير لبنان، وهذا يوتر الوضع أكثر.وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أوضحت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافاً على أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب بجنوب لبنان، وأن حزب الله استهدف موقعا إسرائيليا للتجسس والمراقبة مقابل منطقة الدباكة في ميس الجبل، كما استهدف موقع العباد العسكري مقابل بلدة حولا. وأعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم مقتل جندي إسرائيلي أمس على الحدود مع لبنان بهجوم بصواريخ مضادة للدروع.