فيما تهدد إسرائيل باستهداف 20 مستشفى في غزة، طالبت الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف بفلسطين لوتشيا إلمي اليوم (السبت) بتوفير حماية عاجلة لمليون طفل في غزة.ودعت إلمي إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة، مؤكدة أن «المساعدات التي دخلت القطاع اليوم غير كافية ونطالب بإيصال المزيد».وقالت ممثلة اليونيسيف: «عملنا يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة»، مضيفة: «المأساة الإنسانية مستمرة في قطاع غزة ويجب أن تتوقف فورا».بالمقابل قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم إن إسرائيل تطالب بإخلاء 20 مستشفى في شمالي قطاع غزة. ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول أمني (لم تسمه)، قوله إن إسرائيل طالبت بإخلاء 20 مستشفى شمالي قطاع غزة وتم إخلاء 6 منها، و4 ترفض، والباقي في طور الإخلاء، دون مزيد من التفاصيل.وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت أمس إنها تلقت تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، مبينة أن الجيش الإسرائيلي طالب بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا.وكان محيط مستشفى القدس قد تعرض لقصف عنيف قبل 3 أيام.من جهة أخرى، قالت مؤسسات أممية ودولية، خلال الأيام الماضية، إن هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي والحصار المطبق على غزة.ويبلغ عدد المستشفيات في قطاع غزة 34، حيث تدير وزارة الصحة بشكل مباشر 13 مستشفى في القطاع، وتقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خدمات صحية لأكثر من 70% من سكان القطاع.ولم تسلم المستشفيات والطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني من القصف الإسرائيلي المستمر الذي دمر أحياء بكاملها في قطاع غزة.ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 44 شخصا من فرق القطاع الصحي وإصابة 70 آخرين، كما استهدفت طائرات الاحتلال منازل عدد من الأطباء العاملين في مشافي القطاع.