قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن بلاده تعمل على وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان ممرات إنسانية آمنة. وأفاد بأنه شارك اليوم (السبت) في قمة القاهرة للسلام، التي يستضيفها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة».وأضاف: «تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل».