حذّرت السلطات الإسرائيلية مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب بسبب مخاوف من استهدافهم جراء الغضب من الحرب في قطاع غزة. وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (السبت)، بأن إعلاناً أصدره مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية دعا جميع الإسرائيليين في مصر والأردن إلى المغادرة «بأسرع ما يمكن».ودعا الإعلان الإسرائيليين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المغرب. وضم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي دولا أخرى للقائمة، حيث طلب من الإسرائيليين المقيمين في كل من تركيا والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونسيا وجزر المالديف المغادرة فورا.وأوصى الإعلان بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، بما في ذلك تركيا ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، وأيضاً تجنب السفر إلى دول منها ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.جاء ذلك بعد أيام فقط من استدعاء إسرائيل دبلوماسييها من تركيا كإجراء احترازي، وطلبها في وقت سابق من مواطنيها المغادرة أيضاً.وأتت دعوات الإخلاء بعد احتجاجات وتظاهرات نظمت في الأيام الأخيرة في أنحاء الشرق الأوسط بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.واندلعت الحرب بعدما دخل مسلّحون من حركة حماس الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وقتلوا 1400 شخص على الأقل واحتجزوا أكثر من 200 أسير.وتعهّدت إسرائيل منذ ذلك الحين بتدمير حماس، فيما أدّت حملة القصف التي شنّتها رداً على هجوم الحركة، إلى مقتل 4137 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من المدنيين، وإصابة 13300 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.