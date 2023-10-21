أطلقت حركة حماس سراح رهينتين أمريكيتين كانت تحتجزهما منذ الهجوم المباغت الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري وفق ما أعلنت في بيان، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تمكنت من تأمين إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين اللتين كانتا لدى حماس.

وقالت الحركة في بيانها إنها أطلقت سراح «محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية». وأكدت أن هذه الخطوة جاءت «استجابة لجهود قطرية.. ولنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وذكرت حماس أنها تعمل مع وسطاء لإغلاق ملف الأسرى المدنيين إن كانت الظروف الأمنية مناسبة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان.