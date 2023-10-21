أكدت عضوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري النائبة أمل سلامة، الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت عضوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالات مكثفة مع قادة وزعماء العالم، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للجرائم التي يتركبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت: «المملكة العربية السعودية لها مواقف واضحة رافضة لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، فضلاً عن مطالبتها المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي، مع التأكيد على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والدوائية لسكان غزة عبر معبر رفح البري، فضلاً عن تحذير المملكة العربية السعودية من خطورة تفاقم الأوضاع وتوسيع قاعدة الصراع العسكري فى المنطقة».

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن المملكة العربية السعودية تعتبر القضية الفلسطينية، القضية المركزية للدول العربية والأمة الإسلامية، ودائماً القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في جميع اللقاءات والاتصالات مع قادة وزعماء العالم، والمنتديات الإقليمية والدولية، وهو ما بدا واضحاً في قمة مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، التي استضافتها الرياض، والتى أكدت على ثوابت المملكة العربية السعودية المتمثلة في ضرورة وقف إطلاق النار لعدم اتساع رقعة العنف، ورفع الحصار عن قطاع غزة واستعادة مسار السلام وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967، ودعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، والرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي».

وثمنت النائبة أمل سلامة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والعلاقات المتميزة بين قادة الدولتين اللتين تمثلان جناحي الأمة العربية، والمدافع الأول عن الأمن القومي العربي، والمصالح العربية، مؤكدة أن التنسيق المتميز بين مصر والسعودية، يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.