نقلت «بي بي سي» عن مراسلها فرانك غاردنر أن حركة حماس أبلغت إسرائيل عبر وسطاء باستعدادها لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم مقابل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال غاردنر على منصة «إكس»: حتى هذه اللحظة لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول هذه القضية.وكان السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي كشف عدم وجود تقدم في إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس. وأفاد بأن إسرائيل تطالب حماس بإطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين من جانب واحد.وكان رئيس حركة المقاومة حماس في الخارج خالد مشعل قال إن الحركة «لديها ما يكفيها» حتى تتمكن من إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ونقلت عنه قناة تابعة للحركة على تيليغرام قوله: «إن حماس لن تدخر جهدا في استخدام الأسرى لديها وسيلة لتحرير 6 آلاف فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي».فيما سبق أن أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أبو عبيدة أن المحتجزين غير الإسرائيليين سيتم إطلاق سراحهم عندما تسمح الظروف بذلك.وقال أبو عبيدة: «لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم»، وأعلن أن عدد الأسرى الإسرائيليين يتراوح بين 200- 250 شخصا.