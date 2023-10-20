نددت مظاهرات حاشدة في عدة دول عربية وإسلامية وغربية اليوم (الجمعة) بالمجازر الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم.ونظم آلاف الأردنيين مظاهرة وسط العاصمة عمان ووقفة قرب السفارة الإسرائيلية تضامناً مع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي.واحتشد المتظاهرون في الضفة الغربية المحتلة في مراكز المدن الفلسطينية، وجابوا شوارع رام الله والخليل ونابلس وجنين، وردد المتظاهرون عبارات غاضبة تطالب بوقف الحرب على غزة والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين.وفي لبنان خرجت مظاهرات في بيروت وعدة مدن رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تندد بالاحتلال الإسرائيلي.ونظمت مظاهرات في قطر عقب صلاة الجمعة دعماً لفلسطين وغزة، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة.وشهد عدد من مدن وبلدات بريفي حلب وإدلب شمال غرب سورية خروج مظاهرات نصرة لغزة، وتنديدا بالمجازر المرتكبة بحق المدنيين، فيما نظمت هيئة علماء الصومال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مقديشو، شارك فيها العشرات وعبروا فيها عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا إسرائيليا وحشيا.وفي تركيا، خرجت مظاهرات بعدة مدن عقب صلاة الجمعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالمجازر المرتكبة ضد المدنيين على يد جيش الاحتلال.وخرجت مظاهرات حاشدة في ماليزيا في عدة مدن، واحتشد آلاف المتظاهرين قبالة السفارة الأمريكية في كوالالمبور، ونددوا بالدعم الغربي لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.