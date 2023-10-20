قال رئيس مجلس إدارة شركة ​«طيران الشرق الأوسط​» محمد الحوت: «لا يوجد لدينا معلومات حول استهداف مطار بيروت الدولي«، كاشفاً أن كل المعطيات التي وصلت تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الاشتباك.وأضاف الحوت في تصريح له، اليوم (الجمعة)، أنه مع بداية عملية «طوفان الأقصى» بدأ القلق عند شركات التأمين، أجرينا تقييماً بالتنسيق معهم. مؤكداً أنه لم يكن خائفاً عام 2006 واليوم أيضاً لست خائفاً ولو تكبدنا خسائر كبيرة في هذه المرحلة سنعوّض ذلك لاحقاً وسنقف على أرجلنا ونحن ملتزمون تجاه موظفينا ونملك الإمكانات التي تجعلنا نتخطى هذه الأحداث. وأفاد بأنه سيصدر جدول رحلات ديناميكي لتأمين وصول أغلبية المسافرين إلى وجهاتهم.كلام الحوت جاء بعد المعلومات المتداولة حول توقيف شركة طيران الشرق الأوسط الحجوزات، على خلفية توقّف شركات التأمين عن تقديم خدماتها للشركة، باعتبار أن لبنان في حالة حرب.وتشير المعلومات، إلى أنه لا تزال 9 طائرات من أصل 24 طائرة تعمل لدى شركة طيران الشرق الأوسط التي أوقفت طائراتها التي خرجت من الخدمة في تركيا، وأنه من المرتقب أن تخلي شركة «طيران الشرق الأوسط» خلال الساعات القادمة 10 طائرات إلى قبرص لتضعها بأمان، بعدما أخلت 5 طائرات إلى تركيا، وذلك لأن شركات التأمين لم تعد تغطّي الأضرار في هذا الظرف، إذ يتطور الصراع على الحدود الجنوبية اللبنانية، ويزيد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتتوالى التحذيرات من قبل السفارات العربية والأجنبية.