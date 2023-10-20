بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، تنفيذ خطة إخلاء مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع جنوب لبنان من سكانها، على خلفية التصعيد العسكري مع حزب الله اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «إن سلطة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع تعلن إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة إلى بيوت ضيافة بتمويل الدولة».وأضاف أنه تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار صباح (الجمعة).وأقرت إسرائيل يوم 16 أكتوبر الجاري، إخلاء 28 مستوطنة تقع على مقربة من الحدود اللبنانية، واضافت يوم أمس، مستوطنة كريات شمونة (عدد سكانها يتجاوز 24 ألفاً) إلى البلدات المقرر إخلاؤها.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية «طوفان الأقصى» التي بدأتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.