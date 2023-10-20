واصلت إسرائيل العدوان على قطاع غزة، اليوم (الجمعة)، في تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة من قبل حركة حماس. وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق محيطة بغزة بعد 11 ساعة من التوقف. وأضافت أنه أمكن سماع صفارات الإنذار في مفلاسيم ونير آم.وأكدت وسائل إعلام فلسطينية سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج فلسطين بدير البلح وسط غزة، مضيفة أن الطائرات الإسرائيلية دمرت أكثر من 20 برجاً سكنياً في مدينة الزهراء وسط القطاع.وبحسب شهود عيان، تلقى السكان اتصالات منسوبة للجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء جميع أبراج الزهراء البالغ عددها 24 برجا. ونشر سلاح الجو الإسرائيلي على «إكس»، مشاهد للقصف على الأحياء السكنية في غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء (الخميس)، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى نحو 3860 قتيلاً و13300 مصاب، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية في حكومة حماس، إن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.وذكرت الوزارة أن الغارة تسببت بوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في حرم كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، فيما أفاد شهود أن الضربة أصابت على ما يبدو هدفاً قريباً من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة.وكانت شبكة «إيه بي سي نيوز» نقلت، أمس، عن عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل ووزير الاقتصاد نير بركات، أن الجيش حصل على «ضوء أخضر» لدخول غزة عندما يكون مستعداً. وقال: سنبذل قصارى جهدنا لإعادة رهائننا أحياء، لكن الأولوية الأولى والأخيرة هي تدمير حماس.وتوعد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إسرائيل بأن «فاتورة الحساب» لهجماتها على غزة ستكون «قاسية ومؤلمة»، وقال في تسجيل صوتي إن إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها، لن تمرر المقاومة ولا الشعب الفلسطيني هذه الجرائم.في غضون ذلك، توقع مصدر فلسطيني مسؤول لوكالة أنباء العالم العربي أمس، فتح معبر رفح البري، اليوم (الجمعة)، لإدخال شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية للقطاع، ونقلت شبكة «سي إن إن» CNN عن مصادر لم تسمها، أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح الحدودي اليوم بسبب الحاجة لإجراء إصلاحات للطرق على الجانب المصري من المنطقة العازلة.ونقلت الشبكة عن مصدر قوله: إن هناك أيضاً الكثير من التفاصيل التي تُدرس من أجل ضمان استدامة المساعدات، وذكرت أن مسؤولين أمريكيين يتوقعون الآن أن تعبر أولى قوافل الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بداية الأسبوع الجديد، ومن المحتمل أن يكون ذلك يوم السبت. وأكدت الشبكة أن إسرائيل سترغب في المشاركة في آلية مراقبة شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة للتأكد مما يتم إدخاله إلى القطاع.ووصلت إلى مطار العريش الدولي مساء أمس طائرتان قادمتان من روسيا وبولندا تحملان مساعدات إنسانية وطبية تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.